Afragola | picchiata dal compagno | fugge e lo denuncia Lui le incendia l' auto davanti alla stazione dei carabinieri

(Di domenica 16 luglio 2023)dalfinodeiperre le violenze. Lui la segue, lel’caserma e finisce in manette . Si tratta dell’ennesima vicenda di violenza contro le donne, avvenuta ad(Napoli). La giovane, poco dopo essere stata nuovamente, ha citofonatodell’Arma di, per raccontare delle violenze...

La giovane, poco dopo essere stata nuovamente, ha citofonato alla stazione dell'Arma di, per raccontare delle violenze subite da tempo. I militari hanno chiamato i medici del 118, ...dal compagno fugge fino ai Carabinieri per denunciare. Lui la segue e le incendia l'auto davanti alla caserma. 37enne in manette. Ha timidamente citofonato in caserma, col braccio ...Ha timidamente citofonato in caserma, col braccio dolorante per le botte prese poco prima. Scossa e tumefatta anche nel volto, una giovane diha deciso di mettere fine a quell'incubo. Senza restare in silenzio o sperando che, prima o poi, sarebbe tornato ad amarla senza far parlare le mani.

Afragola, picchiata dal compagno fugge dai carabinieri: lui le incendia l'auto ilmattino.it

Picchiata dal compagno, riesce a fuggire in auto e a raggiungere la caserma dei Carabinieri per denunciare. Lui la ...Picchiata dal compagno, fugge fino alla stazione dei carabinieri per denunciare le violenze. Lui la segue, le incendia l'auto davanti alla caserma e finisce in manette. E' l'ennesima vicenda di violen ...