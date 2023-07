Afragola | denuncia il compagno per maltrattamenti | lui le incendia l’auto davanti alla caserma

(Di domenica 16 luglio 2023) Lesioni,e danneggiamento. I carabinieri dihanno fermato un uomo, già noto alle forze dell’ordine, che dopo aver picchiato nuovamente la compagna l’ha inseguita fin sotto la, dando fuocosua automobile. È successo nel comune di, 60mila abitanti a nord di Napoli. Una donna è andata are il37enne, con il volto tumefatto e varie ferite, dopo esser stata picchiata per l’ennesima volta. I militari hanno chiamato il 118 affinché il personale sanitario potesse prestarle le prime cure. L’uomo nel frattempo si è messo sulle sue tracce e, quando ha notatodell’ex compagnastazione dell’Arma, ha dato fuoco al veicolo e si è dileguato. I militari ...

