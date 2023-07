Affare lampo del Napoli | offensiva per la stellina del calcio spagnolo!

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 16 luglio 2023) Ilprova a chiudere subito. Gli azzurri tentano di anticipare la concorrenza e strappare ladel calcio spagnolo. La stagione deè iniziata nella giornata di ieri quando i campioni d’Italia in carica sono scesi in campo a Dimaro e per la prima volta Rudi Garcìa ha diretto una sessione di allenamento. Ora non c’è più tempo per festeggiare lo straordinario scudetto conquistato lo scorso anno. Il, ora deve pensare solo a preparare al meglio la nuova stagione per provare a difendere il titolo. Nella giornata di oggi è stato presentato anche Mauro Meluso, il nuovo ds delche andrà sostituire Cristiano Giuntoli nell’organigramma azzurro. Meluso pronto a regalare la nuovadel calcio spagnolo alIl nuovo ds, nel corso della ...