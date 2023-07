AEW | FTR e BCG sfiorano l’ora di match in un memorabile “Best 2 out of 3 falls”

(Di domenica 16 luglio 2023) Per la puntata di Collision di questa notte erano stati annunciati solamente tre, un indizio su quella che sarebbe stata la durata degli incontri, anche se in pochi forse alla vigilia avrebbero pensato ad un incontro che avrebbe sfiorato quasi il time limit del. È stato così per iltra FTR e Bullet Culb Gold con in palio i titoli di coppia, in unof 2 out of 3. Un incontro che Juice Robinson e Jay White si sono conquistati la scorsa settimana quando hanno battuto i campioni in un Eliminator. Quasi allo scadere Unsicuramente da vedere per intero quello andato in scena per primo durante Collision. Sullo slancio della vittoria della scorsa settimana, gli sfidanti sono stati i primi a mettere a segno un punto sfruttando ...

BULLET CLUB GOLD hanno sconfitto FTR a AEW Collision The Shield Of Wrestling

With the finals of this year's Owen Hart Cup taking place on last night's AEW Collision, it's Willow Nightingale and Ricky Starks who emerged victorious in their respective finals matches.Certain individuals were spotted backstage at AEW Collision, including Martha Hart’s family. Chris Benoit’s son, David Benoit, was also in attendance and seated ringside during the show. You can check ...