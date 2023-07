AEW | Colpo per il team di commento | contratto pluriennale a Ian Riccaboni

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 16 luglio 2023) Fightful Select ha rivelato che il telecronista Ianha firmato uncon la All Elite Wrestling.ha ricoperto il ruolo di annunciatore play-by-play della ROH e lavorerà in diverse date di AEW Collision quest’estate. È apparso nello show di Collision di questa notte ricevendo grandi elogi sia nel backstage che dai fan per la sua performance. Sarà un sostituto di lusso, ma non avrà un ruolo fissoè stato uno degli ultimi contratti originali della ROH a resistere all’acquisizione da parte di Tony Khan. Pare che afosse stato offerto di occuparsi a tempo pieno di AEW Collision, ma che ha dato la priorità alla famiglia come motivo per non volerlo fare a tempo pieno e ha raccomandato Kevin Kelly per il posto. ...