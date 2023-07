Aereo ultraleggero precipita e si schianta su un bosco | muore il pilota

Tragedia a Rieti,a motore precipita. Si schianta per cause in corso d'accertamento in zona Quattro strade: il pilota a bordo, l'ex magistrato Ugo Paolillo, è morto nell'incidente. Secondo la ......il velivolo sono state espletate tutte le attività di soccorso e poi di messa in sicurezza del mezzo. L'impatto ha causato il decesso del pilota, unica persona a bordo dell'. Sul ...Il velivolo è precipitato all'interno di una proprietà privata. Le cause sono ancora da ...

Aereo ultraleggero cade nella zona del Vajo dell'Orsa: morto il pilota VeronaSera

Aeromodelli e elicotteri in mostra in corso XXVI Aprile e piazza Vittorio Veneto. In piazza Trieste il sorvolo e in serata cena della Pro Loco a favore ...Tragedia a Rieti, aereo ultraleggero a motore precipita. Si schianta per cause in corso d’accertamento in zona Quattro strade: il pilota a bordo, l’ex magistrato Ugo Paolillo, è morto nell’incidente.