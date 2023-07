Addio a monsignor Luigi Bettazzi | il vescovo testimone di pace e giustizia sociale

ad un testimone di pace: mortoLuigi Bettazzi , vescovo emerito di Ivrea. Aveva 99 anni. "Il vescovo - fanno sapere dalla diocesi - ha ricevuto l'Eucaristia, l'Unzione degli Infermi e ...Il futuro papa Giovanni Paolo I era stato severamente esplicito nel ricordare che io,Bettazzi, non potevo parlare a nome della Chiesa. Seppi poi la ragione di questa sorta di ammonimento. ...Bettazzi è stato l'ultimo vescovo in vita tra i partecipanti al Concilio Ecumenico Vaticano II, molto amato ed apprezzato, non solo per la sua missione pastorale, ma anche per le sue ...

Addio a Monsignor Bettazzi Il Manifesto

Mons Luigi Bettazzi è tornato alla casa del Padre dove vive in pienezza l’agognata Pace.Protagonista di lotte sociali e pacifiste, monsignor Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea, è morto oggi all'età di 99 anni.