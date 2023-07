(Di domenica 16 luglio 2023) Si è spento a 99 anniLuigi, vescovo emerito di Ivrea. Nato il 23 novembre del 1923 a Treviso, Luigiin gioventù si era trasferito a Bologna, first appeared on il manifesto.

Il futuro papa Giovanni Paolo I era stato severamente esplicito nel ricordare che io,Bettazzi, non potevo parlare a nome della Chiesa. Seppi poi la ragione di questa sorta di ammonimento. ...Bettazzi è stato l'ultimo vescovo in vita tra i partecipanti al Concilio Ecumenico Vaticano II, molto amato ed apprezzato, non solo per la sua missione pastorale, ma anche per le sue ...A celebrare le esequie è stato il prevostoAngelo Cairati . Il cordoglio del Collegio Il Collegio dei capitani e delle contrade partecipa al lutto della famiglia e ricorda gli anni da ...

Addio a Monsignor Bettazzi Il Manifesto

Mons Luigi Bettazzi è tornato alla casa del Padre dove vive in pienezza l’agognata Pace.Il vescovo emerito di Ivrea, mons. Luigi Bettazzi è morto alle 4.22 di questa domenica. “Negli ultimi momenti della sua vita ha ricevuto l’eucarestia, l’unzione degli infermi e la benedizione papale.