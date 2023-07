Addio a Jane Birkin | trovata morta in casa all' età di 76 anni l’attrice e cantante britannica | aveva annullato dei concerti per motivi di salute

(Di domenica 16 luglio 2023) Parigi si sveglia con la triste notizia della morte di, iconicae attrice britca naturalizzata francese, avvenuta nella suaparigina all'età di 76. Le prime informazioni indicano che è statasenza vita, ma al momento non sono state divulgate ulteriori detta

È morta nel suo appartamento pariginoBirkin, eterna icona degli anni Sessanta e Settanta. Nata bellissima, è stata musa, attrice, ...a una diva che non ha mai voluto esserlo. di Grazia ...Nata nel West End londinese a guerra appena finita (14 dicembre 1946), si trasferì in Francia negli anni '60. L'incontro con Serge Gainsbourg segnò la svolta, con lui interpretò Je t'aime moi non plus,..."Spiace apprendere della morte di un'interprete indimenticabile del calibro diBirkin . Un'artista di talento dall'inesauribile carica creativa, una donna di grande eleganza divenuta un'icona senza tempo, che oggi tutto il mondo piange". Così il Sottosegretario di Stato al ...

Addio a Jane Birkin, l'attrice e cantante trovata morta in casa: il lutto della figlia Kate Barry e la storia d'amore con ... Il Riformista

Attrice cult, icona della moda, Jane Birkin è morta a Parigi, a 76 anni, ma non smetterà di ispirare generazioni di stilisti e designer ...