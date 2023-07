Addio a Jane Birkin | l’attrice e cantante trovata senza vita nella sua casa a Parigi

(Di domenica 16 luglio 2023) È morta all’età di 76 anni, attrice e regista britannica naturalizzata francese. Secondo le prime informazioni, è statasuana. Le Parisien scrive cheera malata da tempo e a maggio aveva cancellato alcuni concerti proprio per motivi di salute: «Sono sempre stata una grande ottimista, ma mi rendo conto che ho ancora bisogno di un po’ di tempo per poter esibirmi di nuovo sul palco e con voi», aveva scritto ai suoi fan. Nata a Londra nel 1946,si è trasferita in Francia alla fine degli anni Sessanta. Il suo primo matrimonio è con il compositore John Barry, dal quale avrà una figlia, Kate, morta nel 2013. Poi l’incontro con Serge ...

alla cantante e attriceBirkin, trovava senza vita nella propria abitazione a Parigi. Aveva 76 anni, era nata a Londra e aveva la doppia cittadinanza, britannica e francese. Birkin è nota ...Nello stesso anno, la figlia Charlotte le ha dedicato il documentarioby Charlotte. Con Serge Gainsbourg, formò la coppia più iconica e scandalosa degli anni ...mia Regina: Il Trailer Ufficiale del Film Altri Film in onda in prima serata questa sera in ... In the cut (Poliziesco, Thriller) in onda alle 21.25 su Cielo , un film diCampion, con Meg ...

Addio a Jane Birkin, leggenda del cinema. Cantò Je t'aime moi non plus RaiNews

È morta all'età di 76 anni Jane Birkin, cantante e attrice francese. Sarebbe stata trovata senza vita nella sua casa parigina.Lutto nel mondo dello spettacolo internazionale: è morta quest'oggi all'età di 76 anni Jane Birkin, la cantante di Je t'aime...mon non plus.