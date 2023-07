Acerenza e Paltrinieri giù dal podio della 10 km mondiale

Leggi su iltempo

(Di domenica 16 luglio 2023) FUKUOKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Una sinfonia tedesca. Dopo la dieci chilometri femminile, la Germania si prende anche quella maschile con l'olimpionico Florian Wellbrock che si impone da dominatore tornando sul gradino più alto deliridato da Gwangju 2019. Il bronzodello scorso anno dietro agli azzurri, tocca in solitario in 1h50'40?3. Una gara condotta sin dall'inizio dal tedesco, che ha giocato con il ritmo, variando velocità e frequenze e schiacciando qualsiasi tipo di velleità avversaria. Dietro si piazza l'ungherese vicecampione olimpico Kristof Rasovszky in 1h50'59?0 che precede al tocco l'altro tedesco, già oro con la staffetta lo scorso anno a Budapest, Oliver Klemet (1h51'00?8). Poi gli azzurri, esclusi dae pass olimpico: il campione europeo e vice campione in carica Domenicoè ...