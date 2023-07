A rovinare le donne non è il femminismo | ma la morte del patriarcato

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 16 luglio 2023) «Ilha rovinato le, le ha rese promiscue, aggressive, isteriche, dispotiche, troppa libertà ha snaturato la donna». Cazzate. L’avete sempre vista dal lato sbagliato. Lesono sempre state così. Ilè stato l’equivalente del chiudere un ragazzino in un negozio di dolciumi: il bambino, senza la supervisione adulta, si è comportato da bambino, si è strafogato di caramelle e gli è venuta la diarrea. Così è stato. La prima occasione, per le, di agire senza tutore, in totale autonomia, ed ecco cosa combinano: nessuno le ha «trasformate» in qualcosa che non erano mai state. Adamo ed Eva vi dicono nulla? Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di febbraio 2020 È stata proprio l’azione di controllo e protezione esercitata da ...