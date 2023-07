A Fenestrelle una rievocazione | celti | romani | passando dal medioevo fino al 1700

... avvalendosi anche della preziosa collaborazione di Roberto Mandaglio e Valeria Soncin, che, insieme con Luca Poetto, fenestrellese doc, hanno saputo tradurre in pratica la visione di......87 km e con 3475 metri di dislivello comprende la discesa sulla scalinata del Forte di. ... Gli ultimi 40 km dell'Ironbike non saranno comunquepasserella, perché i ciclisti dovranno ...... Usseaux, Salbertrand, Pragelato,ed Exilles, in buona parte nel parco del Gran Bosco di Salbertrand, halunghezza di circa 36 km e corrisponde alla Provinciale 173 del Colle dell'...

Fortezza di Fenestrelle: Fiera del Libro • L'Agenda News L'Agenda News

Il festival itinerante tra Perosa Argentina, Fenestrelle ed Usseaux parte questo fine settimana. I primi ospiti: Alessandro Perissinotto e Piero d’Ettorre ...FENESTRELLE – Fortezza di Fenestrelle: torna la grande Fiera del Libro con la rassegna “Le Fenestrelle 2023”.