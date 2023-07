80 anni fa il bombardamento del quartiere San Lorenzo a Roma  

Leggi su agi

(Di domenica 16 luglio 2023) AGI - A ottantant'di distanza daldelSan, il 19 luglio 1943, quel che resta ancora ben visibile è la carcassa d'una palazzina a tre piani, grigia e decaduta più che decadente, con qualche murale o graffito sovrimpresso, sulla via Tiburtina, che, nelle intenzioni, migliori, avrebbe dovuto diventare la Casa della Memoria e della Storia, a testimonianza del tragico evento e come monito, ma non è mai stata realizzata. Una delle 4 mila bombe sganciate sulla città 80fa, circa 1600 tonnellate di esplosivo, in quell'attacco degli alleati a bordo dei possenti e pesanti quadrimotori Boeing B-17 Flying Fortress e Consolidated B-24 Liberator, che sorvolarono la capitale per liberarla dalla presenza tedesca e nazifascista, le cadde vicino, ...