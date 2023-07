30 anni fa l’omicidio irrisolto di Mara Calisti | “il delitto della porta chiusa” | un crimine senza testimoni e dai molti dettagli inquietanti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 luglio 2023) 15 luglio 1993, sono quasi le quattro di notte. In un appartamento al terzo piano di Todi (in provincia di Perugia), in via Angelo Cortesi, una giovane donna si trascina esangue nel corridoio di casa. “Babbo, guarda cosa mi hanno fatto”: sono le ultime parole che dirà al padre prima di cadere, alle tre e 45 esatte, con un tonfo sul pavimento. Poco dopo il papà inizierà a chiedere aiuto disperatamente ai vicini ma ormai è troppo tardi. La vittima è, protagonista suo malgrado di quello che è stato definito “il” che indica anche un genere letterario noir. È un, che avviene in una camera da cui non si può entrare né uscire. In questo caso, un corridoio buio e vuoto. Chi è ...