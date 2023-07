15 Luglio 2023 – La furia jihadista di nuovo in azione in Niger

Leggi su strumentipolitici

(Di domenica 16 luglio 2023) Un poliziotto e quattro civili sono stati uccisi in “un attacco terroristico” nel sud-ovest del. Si tratta di un’area dalla quale si stima che a migliaia siano scappati dalla, solo nell’ultimo mese. Maria Corina Machado, data dai sondaggi per favorita nel rappresentare l’opposizione alle elezioni presidenziali del 2024 in Venezuela, ha denunciato le violenze dei sostenitori del presidente Nicolas Maduro. Secondo il suo racconto i supporter del presidente le avrebbero cercato di impedire un suo incontro elettorale a Caracas. Tra ieri e oggi, due focolai di peste suina africana sono stati isolati a Cesvaine, nella Lettonia centrorientale. Quattro persone sono rimaste uccise in una sparatoria nella cittadina di Hampton, a sud di Atlanta, in Georgia. Il flusso di cassa di Twitter rimane negativo a causa di un calo di ...