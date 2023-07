11 migliori film sugli squali

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 16 luglio 2023) Lo squalo bianco è per eccellenza il predatore più pericoloso. Muovendosi velocemente senza essere percepiti, glidominano le acque, terrorizzando l’essere umano e le creature marine. Nel corso degli anni, il cinema ha accolto questo predatore, raccontando storie spaventose da lasciare gli spettatori a bocca aperta. Oggi, vi elenchiamo gli . 1. Lo squalo Lo squalo,del 1975 diretto da Steven Spielberg, è una trasposizione cinematografica del libro di Peter Benchley. Riprendendo attacchi direalmente accaduti al largo della costa del New Jersey, ilnarra la storia del predatore marino lungo otto metri. Dopo il ritrovamento della prima vittima della creatura, l’investigatore Martin Brody (Roy Scheider) chiude le spiagge, attirando a sé l’ira del sindaco Larry Vaughn (Murray Hamilton) che non ...