1 - 0 al Portogallo | l' Italia vince l' Europeo Under 19

Nelle 19 edizioni (non è stato disputato per il Covid nel 2020 e 2021), l'Italia si è imposta solo una volta, nel 2003, battendo proprio il Portogallo a Vaduz (2-0, Della Rocca e Pazzini). C'è un'Italia del calcio che vince e illumina il futuro. E' l'U19 che batte 1-0 il Portogallo e conquista l'europeo di categoria: 20 anni dopo quel titolo vinto nel 2003 dai classe '84. Grande impresa dell'Italia che nella finale dell'Europeo under 19 a Malta batte 1-0 il Portogallo. Per gli azzurrini è il secondo titolo continentale U19 dopo quello vinto nel 2003 a Vaduz sempre contro i lusitani.

L'Italia di Alberto Bollini vince i campionati europei Under 19: gli Azzurrini hanno sconfitto il Portogallo del commissario tecnico Milheiro nella finale disputata allo stadio Ta' Qali di La Valletta ...Gli azzurrini di Bollini battono 1-0 il Portogallo con una rete di Kayode: Italia campione d'Europa U-19 vent'anni dopo la prima volta ...