Zielinski | la Lazio tenta il colpo | i dettagli

Leggi su dailynews24

(Di sabato 15 luglio 2023) Buone notizie per, laha deciso di accelerare per portarlo a Roma. Il centrocampista del Napoli, infatti, è uno degli obiettivi principali di Maurizio Sarri per sostituire Milinkovic-Savic, andato all’Al-Hilal in Arabia Saudita. Idell’offerta. Cifre eSecondo quanto riporta il sito Lasiamonoi, laavrebbe inviato un’offerta ufficiale al Napoli: L'articolo