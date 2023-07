Zielinski e Lozano con il contratto in scadenza | messaggio a sorpresa da Garcia

(Di sabato 15 luglio 2023) L’allenatore del Napoli, Rudi, ha parlato in conferenza stampa dei calciatori con i contratti income. È in via di costruzione il nuovo Napoli, con Rudialla guida della squadra azzurra. Il nuovo allenatore è subito stato protagonista, nel ritiro di Dimaro, con la prima conferenza stampa del precampionato. Rinnovo o cessione,di allinea a De Laurentiis Sono stati tanti i temi trattati dal tecnico, ovviamente pungolato in particolare sul calciomercato.non si è nascosto e ha risposto in maniera molto chiara, lanciando anche messaggi agli stessi calciatori. In particolare, così come aveva già fatto il presidente Aurelio De Laurentiis, ha parlato dei calciatori con i contratti inil prossimo ...

- 'sono sotto contratto, la loro particolarità è che sono a scadenza 2024. Il club riflette se venderli o tenerli, io voglio tenerli tutti. Lasciatemi il tempo ...'La loro particolarità è che sono in scadenza 2024. E' normale che il club, in questa situazione, valuti se venderli o meno. Io vorrei tenere tutti. Voglio anche parlare con i ...Alla prima conferenza stampa di Dimaro, Rudi Garcia si presenta e parla dei possibili nuovi arrivi al Napoli: da Maxime Lopez a, le sue parole. Comincia la nuova era del Napoli dopo la vittoria del terzo Scudetto. Garcia non si sottrae alle domande di mercato rivolte dai giornalisti in sala stampa e offre ...

Napoli, ultimatum a Zielinski e Lozano: sì al rinnovo o fuori rosa La Gazzetta dello Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una ...