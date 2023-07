Zelensky non l’ha presa bene | i britannici lo sgridano e gli dicono di ringraziare

(Di sabato 15 luglio 2023) In Rete circolano i meme che ritraggonosnobbato e lasciato solo dai leader presenti al vertice NATO di Vilnius. La sua immancabile divisa verde somigliava a una tuta da fatica, così il presidente ucraino sembrava un inserviente intento a pulire il pavimento mentre gli invitati bevevano e conversavano. Ma non è per questa ironia che l’ex attore si è lasciato andare a una sfuriata nel corso del summit: il suo problema infatti è la mancata ammissione dell’Ucraina nell’Alleanza Atlantica. Un rinvio prevedibile, una reazione fuori programma La rabbia è scoppiata nel momento in cui ha constatato che nemmeno stavolta i partner occidentali avrebbero annunciato l’ingresso ucraino nella NATO. Non gli è bastato il loro impegno preso pubblicamente e ufficialmente, né le nuove garanzie di sicurezza del G7. Per mesi gli avevano fatto intendere che forse al summit di luglio ...

