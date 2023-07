ha quindi ricordato che sono "milioni" gli ucraini "attualmente nel territorio occupato o deportati con la forza in Russia, adulti e bambini" e ha . ribadito quanto sia "importante", ...Quanto è alto il rischio che la Russia diventi una grande Cecenia Sullo stesso argomento: Mariupol, lacon vista Mare d'Azov Per il 4 lugliofesteggia e ringrazia l'America La ...Labellica dei terreni coltivati e coltivabili ha poi inferto il colpo di grazia a ...giorno col proseguire dei combattimenti e della contrazione di debiti da parte del governo...

Zelensky, devastazione russa colossale, lo siano anche gli aiuti ... Agenzia ANSA

Il presidente della Repubblica di Corea" Yoon Suk Yeol "è stato oggi a Bucha e Irpin e ha visto con i suoi occhi le conseguenze dell'occupazione russa. Ma Bucha e Irpin sono solo due delle migliaia di ...Crisi Ucraina (Internazionale) A Londra la conferenza della sinistra radicale "Another Ukraine is possible" risponde a quella dei governi e le istituzioni finanziarie internazionali: parità di genere, ...