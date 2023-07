Zazzaroni | «Lukaku vuole la Juventus! Spiego la rottura con l’Inter»

Leggi su inter-news

(Di sabato 15 luglio 2023) Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan, dice la sua sulla situazione di Romelu. Il giornalista, intervenuto su Radio Sportiva, ha raccontato alcuni retroscena sulla vicinanza alla Juventus e sul momento in cui l’attaccante a rotto con. VOLUBILE – Ivanha le idee chiare su quanto sta accadendo nel triangolo composto da Inter, Romelue Juventus. Di seguitovento radiofonico del giornalista: «Da mesi la Juventus era sue trattava con il suo avvocato Ledure perché era un obiettivo già di qualche anno fa. È il giocatore ideale per il tipo di gioco, o di non gioco come dicono i critici dei bianconeri, di Allegri. è un giocatore che ti allunga la squadra, che sa spizzare, che è potente in area. Quando ...