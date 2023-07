(Di sabato 15 luglio 2023) La scorsa settimana è andato in scena un altro importante capitolo della faida all’interno della (fu) Bloodline, con Jimmy Uso spedito in ospedale dal violento attacco di Roman Reigns e Solo Sikoa, mentre Jey ha lanciato la sua sfida personale al Tribal Chief, in quella che ormai èuna sfida per la successione con Jey che si sente ormai pronto ad essere lui il capo famiglia. Questa notte Reigns è rimasto a casa e c’è stato un tentativo di chiarimento da parte di Solo Sikoa e. “È tutta colpa tua” Per una volta la puntata di SmackDown non è stata incentrata sulla famiglia samoana. Nel corso dello show Jey ha preso la via del ring e ha parlato di suo fratello, del legame incredibile che c’è tra gemelli che arrivano a provare le stesse emozioni, prima di essere interrotto dae Sikoa. Il ...

Decisivo, dopo un tuffo a vuoto di Solo Sikoa, la Frog Splash diUso su Roman. Un momento ... Dove rivedere Money in the Bank L'evento è disponibile in differita sulNetwork . L'intero weekend ...Decisivo, dopo un tuffo a vuoto di Solo Sikoa, la Frog Splash diUso su Roman. Per chi non fosse riuscito a seguirlo in diretta, Money in the Bank è visibile in differita sempre sulNetwork .WrestleMania: quando laincontra Hollywood lo spettacolo è assicurato Seth "Freakin" Rollins vs ... Dopo la rottura con Jimmy Uso, anchesi è schierato dalla parte del fratello contro il Tribal ...

WWE: Jey Uso non ha più intenti pacifici, anche Paul Heyman finisce KO Zona Wrestling

Dopo aver visto l'attacco della settimana scorsa di Solo Sikoa e Roman Reigns ai danni del gemello di Jey, arrivano novità dall'ultimo episodio dello show blu ...Main Event Jey is pushing for an Undisputed WWE Universal Championship match against the champ Roman Reigns at SummerSlam, but he’s still waiting for a response. He also had revenge on his mind on ...