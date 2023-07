Wimbledon | Semeraro | “A Sinner manca l’attitudine per certi punti | spero faccia come Lendl”

Leggi su oasport

(Di sabato 15 luglio 2023) A TennisMania Speciale, appuntamento quotidiano in collaborazione con “Il Tennis Italiano” condotto da Dario Puppo su Sport2U, web tv di OA Sport, è intervenuto proprio il direttore de “Il Tennis Italiano”, Stefano, per commentare l’esito della prima semifinale maschile, che ha visto Jannikcedere il passo al serbo Novak Djokovic. L’analisi del match tra l’azzurro ed il balcanico: “Il giudizio è un po’ complesso, perché l’anno scorso ci fu la sconfitta in 5 set nei quarti, questa volta in 3 set in semifinale, dopo un tabellone, bisogna dirlo per onestà, molto facile, e allora scatta la delusione. Jannik, devo dire però non senza un senso, sostiene che stavolta il match è stato più equilibrato, anche perché è stato più alto il livello rispetto a quello dell’anno scorso, e quindi insomma lui da questo trae così ...