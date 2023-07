Wimbledon | Jannik Sinner non merita le crtiche che gli piovono addosso Ha fatto soffrire Djokovic più del risultato

(Di sabato 15 luglio 2023) Ma come si fa a dirlo oggi, perché ha perso da? Io ho scritto per il sito internet di Quotidiano. Net (La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino), dopo 10 minuti che la partita era finita, ...

Jannik Sinner è stato battuto da Novak Djokovic nella semifinale del torneo di Wimbledon Il Post

Ma i bookmakers pagano la vittoria di Jannik quattro volte la scommessa puntata. A livello di semifinali a Wimbledon le vere sorprese sono state pochissime. Forse la più inattesa – è un auspicio – ...Jannik Sinner si è fermato a un solo passo dalla prima finale Slam in carriera. L’altoatesino ha perso in tre set contro Novak Djokovic nel penultimo atto di Wimbledon e non avrà la possibilità di ...