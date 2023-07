Wimbledon doppio maschile | la prima finale al meglio dei tre set in diretta su SuperTennis alle 17 30

Koolhof punta a diventare il quarto olandese nell'albo d'oro del torneo dimaschile anell'era Open dopo Jacco Eltingh e Paul Haarhuis (che vinsero insieme nel 1998) e Jean - Julien ......Jannik Sinner Si è interrotto in semifinale ail percorso di Jannik Sinner a. A ... Ho sbagliato alcune cose, come sulle palle break, e commesso unfallo nel tie - break. Ma ...Il boliviano Pardo, infatti, si è fatto apprezzare a livello junior con la finale in singolare raggiunta al Roland Garros quest'anno e quella inraggiunta lo scorso anno allo US Open. Per ...

Wimbledon doppio maschile: la prima finale al meglio dei tre set in ... SuperTennis

Jannik Sinner è stato eliminato in semifinale a Wimbledon dal numero 2 del seeding e del mondo, il serbo Novak Djokovic, vittorioso in tre set con lo score di 6-3 6-4 7-6 (4) in due ore e 47 minuti di ...Il rimpianto c’è: per le sei palle break non sfruttate, per i due set-point falliti, per il doppio fallo nel tie-break del terzo set mentre conduceva 3-1 Sinner ha perso in tre set da Djokovic a Wimbl ...