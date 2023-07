Wimbledon 2023 | Vondrousova nuova regina | Jabeur cede ancora in finale

(Di sabato 15 luglio 2023) È Marketaa riscrivere la storia di. Nella 129ma edizione dei Championships, la ceca diventa la prima donna a sollevare il trofeo da non testa di serie. Lì dove aveva fallito anche Billie Jean King (nel 1963), la mancina riesce a domare la tensione e a superare una impietrita Ons, per il secondo anno consecutivo frenata a un passo dal regalare il primoal continente africano: 6-4 6-4 il punteggio di unanon bellissima dal punto di vista tecnico, se non a sprazzi di ottimo tennis. PRIMO SET – Sin dalle prime battute è laa imporre il suo gioco. Il rovescio della medaglia, però, consiste in alcuni pesanti errori col dritto che portano la tunisina a un vistoso gesto di stizza nel quarto game, dopo aver mancato due chance del 3-0 e nel ...

Da quel momento in poi, gli ultimi 8 giocatori rimasti in gara ahanno avuto accesso ad una serie di benefici non indifferenti. Matteo Berrettini si è guadagnato l'accesso ad esso nel 2021, ...2 - 1* 15:00 - Ons Jabeur e Marketa Vondrousova sono pronte a disputare la finale di: entrambe sono alla caccia del primo major della carriera, precedenti 3 - 2 Jabeur ma la ceca ha ...

Henry Searle avvicina di un altro passo il sogno di diventare il primo campione britannico di Wimbledon in singolare maschile dai tempi di ...