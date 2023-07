Wimbledon 2023 | Skupski e Koolhof vincono il doppio maschile

(Di sabato 15 luglio 2023) C’è anche un po’ di Gran Bretagna a festeggiare nel sabato che ha incoronato Marketa Vondrousova nuova regina di. Nella finale di, il padrone di casa Nealvince il suo primo titolo Slam assieme a Wesleye torna in cima al ranking di specialità. Nell’epilogo del torneo non c’è stato scampo per Marcel Granollers e Horacio Zeballos, sconfitti per 6-4 6-4 in 77 minuti. Una partita sempre in controllo per la coppia numero 1 del seeding, un successo che incoronanuovamente ai Championships dopo i successi del 2021 e 2022 inmisto: è il primo uomo britannico a riuscirci dal 1926, ossia da Leslie Godfree. SportFace.

1 italiana, affronterà la spagnola Sara Sorribes Tormo (84 del ranking, reduce dalla semifinale in doppio a), mentre la Paolini giocherà contro l'olandese Arantxa Rus (n. 86 del ranking, ...Sfuma il sogno della prima vittoria diper un'atleta africana. La tunisina Ons Jabeur ha perso la finale del torneo sull'erba contro la ceca Marketa Vondrousova 6 - 4, 6 - 4. Alla fine della gara, la tennista, al terzo slam ...

Marketa Vondrousova completa la sua incredibile favola e si regala il primo Slam della carriera. La tennista ceca, numero 42 della classifica mondiale, trionfa a Wimbledon 2023, battendo in finale con ...Marketa Vondrousova ha iscritto il proprio nome tra le vincitrici di Wimbledon conquistando l’edizione 2023 da autentica outsider ...