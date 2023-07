Wimbledon 2023 | risultati oggi sabato 15 luglio | tutte le partite in programma

(Di sabato 15 luglio 2023) Idel torneo dileinper quanto riguarda la giornata di15. E’ il giorno della finale femminile, in cui sia Ons Jabeur che Marketa Vondrousova si contendono il primo titolo Slam delle rispettive carriere. Per la tunisina si tratta del terzo ultimo atto della carriera a livello Major, il secondo di fila ottenuto sul verde di Church Road. Di fronte a lei la mancina ceca, numero 42 del ranking mondiale. Sportface garantirà aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 15:00E COPERTURA TABELLONE MASCHILE TABELLONE FEMMINILE MONTEPREMI CENTRE COURT Dalle ore 15:00 – (6) Jabeur vs Vondrousova SportFace.

Ad affrontarsi dalle 15 la tunisina Ons Jabeur e la ceca Marketa Vondrousov Finale femminile oggi sabato 15 luglio per. Ad affrontarsi dalle 15 sul Centre Courtla tunisina Ons Jabeur e la ceca Marketa Vondrousova. E' possibile vedere la partita in diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis HD, Sky ...Sulla carta l'italiano sembrava rappresentare una minaccia per la supremazia di Djokovic. Invece è stato spazzato via Londra (Inghilterra) 09/07// foto Imago/Image Sport nella foto: Jannik Sinner ONLY ITALY La sconfitta di Sinner. Ne scrive, en passant, il Telegraph in un articolo dedicato a Djokovic. Sulla carta, Sinner, che ...

Wimbledon: Jannik Sinner non merita le crtiche che gli piovono addosso. Ha fatto soffrire Djokovic più del risultato Ubitennis

Dove vedere la finale di Wimbledon 2023 tra Djokovic-Alcaraz in diretta TV e streaming: tutte le informazioni a riguardo.(Adnkronos) - Finale femminile oggi sabato 15 luglio per Wimbledon 2023. Ad affrontarsi dalle 15 sul Centre Courtla tunisina Ons Jabeur e la ceca Marketa Vondrousova. E' possibile vedere la partita in ...