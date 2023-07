Wimbledon 2023 | niente finale nel doppio junior femminile per Federica Urgesi

Leggi su oasport

(Di sabato 15 luglio 2023)e Renata Jamrichova non disputeranno ladel torneo di. L’italiana e la slovacca, già campionesse in questo senso agli Australian Open, hanno dovuto cedere il passo al duo ceco formato da Laura Samsonova (non c’entracon l’omonima russa più nota) e Alena Kovackova per 6-2 6-4 in semi. La coppia italo-slovacca entrava nel torneo da numero 2 del seeding, ed era giunta al penultimo atto dopo aver superato Ariana Anazagasty-Pursoo (USA)/Mara Gae (Romania) per 7-6(4) 6-4, Zuzanna Pawlikowska (Polonia)/Lily Taylor (Australia) per 6-1 7-6(2) e le nipponiche Hayu Kinoshita e Sara Saito per 6-3 4-6 10-5. C’è un italiano ina ...