Wimbledon 2023 | montepremi e prize money

(Di sabato 15 luglio 2023) Iled ildi, terzo Slam della stagione in programma da lunedì 3 a domenica 16 luglio. I migliori tennisti del pianeta tornano a sfidarsi in quello che da molti è considerato il tempio di questo sport e inseguono un prestigioso titolo slam. Nel maschile, neanche a dirlo, il favorito è Novak Djokovic, che ha vinto le ultime quattro edizione nonché gli ultimi (e unici) due slam stagionali. Il numero uno del seeding (e del mondo) è però Carlos Alcaraz, reduce dal trionfo al Queen’s e determinato a ripetersi. Le speranze azzurre, infine, sono riposte in Jannik Sinner e Lorenzo Musetti su tutti. TABELLONE MASCHILE TABELLONE FEMMINILE Meno decifrabile il torneo femminile, in cui le contendenti al titolo sono molte. Occhi puntati su Elena Rybakina, campionessa in carica ...

Djokovic, d'altronde, non perde adal 2017 e ha molta più esperienza su questa superficie. Leggi i commenti Scommesse: tutte le notizie 15 luglioNon sono seduta qui per dire che quella presa dalo scorso anno sia stata una buona decisione . Non sono sicura che sia stato ottenuto qualcosa, forse altri la pensano diversamente. C'erano ...La diciottenne italiana e la sedicenne slovacca hanno raggiunto la semifinale anche al Roland Garros Junior. La coppia Italo - slovacca si presentava a SW19 da numero 2 del seeding e sono l'...

Wimbledon 2023, è il giorno della finale femminile: dove vedere la partita in tv oggi Adnkronos

Jannik Sinner è stato eliminato in semifinale a Wimbledon dal numero 2 del seeding e del mondo, il serbo Novak Djokovic, vittorioso in tre set con lo score di 6-3 6-4 7-6 (4) in due ore e 47 minuti di ...