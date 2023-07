Wimbledon 2023 | Jabeur-Vondrousova | finale per il primo trionfo di grido e dei piccoli record

Leggi su oasport

(Di sabato 15 luglio 2023) L’All England Club sta per incoronare re e regina di, con la concreta possibilità di poter inserire due nuovi soci a vita del circolo. Questo sabato può cambiare davvero l’esistenza e la carriera delle due giocatrici rimaste a giocarsi il Rosewater Dish, con solo una tra Onse Marketache potrà alzare al cielo il trofeo. La tunisina riprova a scrivere una pagina di storia del tennis, per diventare la prima donna araba a vincere un Major. Prima una giocatrice di culto per la sua eleganza tecnica, dal 2021 ha compiuto quel passo che l’ha portata ad essere una top di questa generazione. A cui però sembrava sempre mancare quel centesimo per fare una lira, con i ko nell’ultimo atto dell’US Open e soprattutto a2022, quando si ritrovò avanti di un set con Elena Rybakina. Il caso le ha ...