Willy Monteiro | i fratelli Bianchi fuori dal carcere tra 15 anni | ecco il calcolo con gli sconti di pena previsti ogni 6 mesi

(Di sabato 15 luglio 2023) Liberi nel 2039 se in Cassazione saranno confermate le pene inflitte nei giorni scorsi dalla Corte d'Appello. Quella, ovvero tra circa 16, dovrebbe essere la data in cui iMarco e...

... dovrebbe essere la data in cui i fratelli Marco e Gabriele Bianchi usciranno dal carcere dove, dal settembre 2020, si trovano ristretti con l'accusa di omicidio volontario diDuarte . ...Il Questore di Agrigento ha irrogato nr.2 Avvisi Orali, nr.1 Foglio di via obbligatorio e nr.3 DASpo Urbano (detto anche DASpo, dal nome del poveroDuarte, barbaramente ucciso nel mese di settembre 2020, in provincia di Frosinone, durante una lite) nei confronti di 4 persone resesi responsabili di una rissa avvenuta il giorno 25 ...Ieri la Corte d'assise d'appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado, che li aveva condannati all'ergastolo, riconoscendo loro le attenuanti generiche per l'omicidio di...

Fratelli Bianchi, cade l’ergastolo per l’omicidio Willy: in appello pena ridotta a 24 anni. La madre della vi… Repubblica Roma

Liberi nel 2039 se in Cassazione saranno confermate le pene inflitte nei giorni scorsi dalla Corte d'Appello. Quella, ovvero tra circa 16 anni, dovrebbe essere la data in cui i fratelli Marco ...continuo, sempre più perplesso e disorientato, a chiedermi cosa deve fare, di iniquo, barbaro, e uso il solito eufemismo per pura decenza, un assassino certo e senza dubbi di sorta sulla sua colpevole ...