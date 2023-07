William e Kate | sapevate che in Scozia cambiano nome?

(Di sabato 15 luglio 2023) Il principeMiddleton si sono recati di recente in. Il principe e la principessa del Galles, infatti, hanno fatto una rara apparizione congiunta con re Carlo III e la regina Camilla per una sfarzosa cerimonia. I sovrani, infatti, hanno ricevuto la corona scozzese all’interno della cattedrale di St Giles a Edimburgo prima di ospitare un ricevimento ufficiale. Per la sua incoronazione scozzese, re Carlo III ha ricevuto i famosi Honours of Scotland, ovvero i gioielli della corona del Paese. La Famiglia Reale inglese ha un rapporto storicamente molto particolare con lache si trova nella zona più a nord del Regno Unito. Lì per loro è tutto diverso e anche i nomi e i titoli che sono abituati ad utilizzare normalmente. Il principee la ...

Sono arrivati a sorpresa, i principini del Galles, per accompagnare papàe mammaal Royal International Air Tattoo, una delle più grandi manifestazioni aeree al mondo , organizzato nel Gloucestershire. Vestiti come una qualsiasi famiglia "a spasso" di venerdì ...... senza i loro rispettivi mariti,e Harry ,e Meghan sono state ospiti durante una partita del torneo di Wimbledon , nel 2018. Entrambe hanno optato per un look casual, ma allo stesso ...Di più: per l'occasione,, George, Charlotte e Louis sono saliti sull'aereo che ha portato Elisabetta per il suo ultimo viaggio, da Edimburgo a Londra, prima del funerale. Un gesto d'...

Il principe Louis sui mezzi militari: in visita con William, Kate, George e Charlotte al Royal Internation... la Repubblica

Care lettrici e lettori di Velvet Gossip, questo weekend estivo di Rassegna abbiamo deciso di trascorrerlo in compagnia di ...La principessa Kate e il principe William starebbero adottando un nuovo approccio nella crescita dei loro figli, e avrebbero ricevuto elogi proprio per aver abbandonato il metodo seguito in passato ...