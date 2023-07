West Ham | Rice rappresenta il passato | primi contatti col sostituto

(Di sabato 15 luglio 2023) IlHam prova il colpo Edson Alvarez. Secondo quanto riportato da The Athletic, la formazione londinese ha contattato l’Ajax per il...

3) Gianluca Scamacca (). Come molti, anche lui in Premier non si è ambientato. L'annata inglese è stata sottotono, difficile, condita anche da problemi fisici che ne hanno limitato il ...Ancora manca l'accordo economico col, ma si continua a trattare e il club di Cairo non perde la fiducia. Nel frattempo mister Juric ha dato il suo via libera all'arrivo dal Milan di Messias, ......30SRF AB Copenhagen (Den) - Hillerod (Den) 3 - 2 (Finale) Derby (Eng) - Salford (Eng) 1 - 1 (Finale) Genk (Bel) - Waregem (Bel) 3 - 3 (Finale) Koge (Den) - Roskilde (Den) 0 - 1 (Finale)(Eng)...

Declan Rice, dopo il trasferimento dal West Ham, ha parlato ai canali ufficiale dell’Arsenal. PAROLE – «Prima di tutto voglio solo dire un enorme grazie a tutti i tifosi dell’Arsenal per il supporto f ...Declan Rice è un nuovo centrocampista dell’Arsenal. Al West Ham vanno circa 120 milioni bonus compresi, l’inglese firma fino al 2028.