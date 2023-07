Wanda Nara sta male | notizia shock dai media argentini | “Ha la leucemia”

(Di sabato 15 luglio 2023) L’imprenditrice, rappresentante e soubrette argentina,, soffrirebbe di. Lo ha rivelato oggi il giornalista Jorge Lanata nel suo programma radiofonico a Radio Mitre citando tre fonti vicine alla moglie dell’ex centravanti dell’Inter, Mauro Icardi, e della clinica Los Arcos, dove è stata ricoverata mercoledì notte con forti dolori addominali. Secondo quanto trapelato dalla clinica le prime analisi della soubrette argentina che attualmente conduce l’edizione locale di Master Chef, avrebbero riscontrato un’infiammazione della milza e un’anomalia significativa a livello dei globuli bianchi., secondo quanto riferiscono fonti della famiglia, sarebbe dovuta partire in questi giorni per l’Europa insieme a Icardi e i figli ma avrebbe posticipato il viaggio...

Dall'Argentina, paura per Wanda Nara: ricoverata, potrebbe avere la leucemia - Sportmediaset Sport Mediaset

