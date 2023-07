"Wanda Nara soffre di leucemia". Arriva la notizia choc dall'Argentina

Dopo Sinisa Mihajlovic e Silvio Berlusconi, ora anchesembrerebbe soffrire di leucemia . A renderlo noto nella giornata del 14 luglio, citando fonti attendibili, il giornalista Jorge Lanata nel suo programma radiofonico a Radio Mitre . L'...Sono ore di forte apprensione per. Dall'Argentina si susseguono voci riguardo una condizione di salute incerta. La nota moglie e agente di Mauro Icardi sarebbe stata ricoverata in ospedale a seguito di un malore . Il ...C'è preoccupazione per le condizioni di salute di. L'imprenditrice argentina, procuratrice e moglie dell'ex attaccante interista Mauro Icardi, è stata ricoverata in Argentina, in un ospedale di Palermo, quartiere di Buenos Aires, a seguito ...

Wanda Nara ricoverata d’urgenza in ospedale a Buenos Aires: “Ha la leucemia” Il Fatto Quotidiano

Dopo il ricovero di mercoledì scorso per dei forti dolori addominali, dai media argentini arriva la notizia secondo cui l'imprenditrice sarebbe stata colpita da leucemia ...Voci preoccupanti sulla salute di Wanda Nara. La moglie e agente di Mauro Icardi è stata ricoverata d’urgenza in un ospedale nel quartiere Palermo di Buenos Aires. Secondo ‘La Nacion’, inoltre, avrebb ...