Wanda Nara ricoverata in ospedale Un’indiscrezione parla di leucemia

(Di sabato 15 luglio 2023) . La notizia non è stata confermata dalla presentatrice È solodiffusa in un programma argentino, ma sembra chesia stataine che gli esiti delle indagini mediche abbiano fatto emergere il sospetto di una “”. A riportare la notizia è il Corriere della Sera, che a sua volta cita il giornalista Jorge Lanata, conduttore di un programma radiofonico su Radio Mitre. Secondo le indiscrezioni,avrebbe accusato dei forti dolori allo stomaco, che l’hanno costretta a recarsi in. Dagli esami effettuati è scaturita l’angoscia dei famigliari e del marito Icardi, descritto come «molto angosciato» dai siti di gossip argentini. Secondo il programma radiofonico su Radio Mitre, ...

, showgirl, conduttrice televisiva e moglie dell'ex calciatore dell'Inter Mauro Icardi, è stata ricoverata d'urgenza in un ospedale argentino. La sua salute è motivo di preoccupazione, ...Secondo il giornalista Jorge Lanata, conduttore di un programma radiofonico a Radio Mitre,sarebbe stata colpita da una grave malattia. La scoperta durante il ricovero in ospedale causato da forti dolori addominali. Preoccupano le condizioni di salute diche è stata ...ricoverata in ospedale, paura in Argentina per la salute della showgirl, conduttrice televisiva e moglie del centravanti Mauro Icardi. Il quotidiano La Nacion prova a delineare il quadro in ...

Dall'Argentina, paura per Wanda Nara: ricoverata, potrebbe avere la leucemia - Sportmediaset Sport Mediaset

Wanda Nara è ricoverata in ospedale da mercoledì 12 luglio 2023. L’imprenditrice, rappresentante e soubrette argentina, soffrirebbe di leucemia. Lo ha rivelato il giornalista Jorge Lanata ...Mentre in Argentina aleggia un certo malumore per le modalità con cui i media nazionali stanno diffondendo notizie sulle presunte condizioni di ...