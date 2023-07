Wanda Nara ricoverata d’urgenza | “È leucemia” | il drammatico annuncio

(Di sabato 15 luglio 2023) Personaggi TV. Ore di paura e apprensione per, che è stata. La moglie di Mauro Icardi ha accusato forti dolori all’altezza dell’addome, ed è stata subito potata in ospedale dal marito. È qualche giorno chenon è attiva sui social e questo preoccupa i fan. Leggi anche: Panico per Elisabetta Canalis, in pericolo la figlia Skyler Leggi anche:, tragico momento in famiglia: cos’è successo, i media diconoè una showgirl argentina, nata il 9 dicembre 1986, sposata con il calciatore Mauro Icardi dal 2014, attualmente ...

, showgirl, conduttrice televisiva e moglie dell'ex calciatore dell'Inter Mauro Icardi, è stata ricoverata d'urgenza in un ospedale argentino. La sua salute è motivo di preoccupazione, ...Secondo il giornalista Jorge Lanata, conduttore di un programma radiofonico a Radio Mitre,sarebbe stata colpita da una grave malattia. La scoperta durante il ricovero in ospedale causato da forti dolori addominali. Preoccupano le condizioni di salute diche è stata ...ricoverata in ospedale, paura in Argentina per la salute della showgirl, conduttrice televisiva e moglie del centravanti Mauro Icardi. Il quotidiano La Nacion prova a delineare il quadro in ...

Dall'Argentina, paura per Wanda Nara: ricoverata, potrebbe avere la leucemia - Sportmediaset Sport Mediaset

Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi è staat ricoverata d’urgenza in ospedale, potrebbe trattarsi di leucemia: ecco come sta ...La procuratrice e showgirl ha svolto una serie di accertamenti e i risultati emersi avrebbero evidenziato dei valori alterati nei globuli bianchi e ...