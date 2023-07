Wanda Nara malata di leucemia | dopo un malore e il ricovero in ospedale arriva la notizia dall’Argentina

Leggi su donnapop

(Di sabato 15 luglio 2023) La famiglia Icardi è attanagliata dall’apprensione in questi giorni;, moglie e agente del calciatore del Galatasaray, è stata ricoverata d’urgenza in undi Buenos Airesessersi sentita male, i valori anomali emersi dalle analisi hanno spinto i medici ad optare per ulteriori esami e un: i media argentini parlano di. ...