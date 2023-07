Wanda Nara | la showgirl sposata con Mauro Icardi

(Di sabato 15 luglio 2023) Nome:Cognome:ColosimoAnno di nascita: 1986Paese: ArgentinaPiattaforme: InstagramCategoria: Televisione e sport Chi èColosimo, conosciuta anche soltanto come, è una famosaargentina. Nata il 10 dicembre 1986 a Boulogne Sur Mer, la giovane artista ha raggiunto la celebrità grazie al suo talento e al suo carisma. Figlia di Andrése Nora Colosimo,ha iniziato la sua carriera comein patria, esordendo sui palcoscenici argentini nel 2005 e nel 2006 con uno spettacolo comico chiamato Humor En Custodia. Nel corso degli anni ha partecipato a diversi programmi televisivi di successo, tra cui il talent-show ...

Aumenta la preoccupazione per la salute di, l'imprenditrice e soubrette di origini argentine sarebbe infatti malata di leucemia. La voce è stata diffusa dal giornalista Jorge Lanata , nel suo programma radiofonico a Radio Mitre , l'...... tanto che Mauro Icardi, accanto a lei, viene descritto dall'account specializzato in intrattenimento Gossipeame come 'molto angosciato.'e Mauro Icardi, è finita davvero: ora c'è l'...Brutte notizie sulle condizioni di salute dell'imprenditrice e soubrette argentina. Secondo il giornalista Jorge Lanata, conduttore di un programma radiofonico a Radio Mitre, la moglie dell'ex centravanti dell'Inter sarebbe stata colpita da leucemia . Il ricovero e la ...

Dall'Argentina, paura per Wanda Nara: ricoverata, potrebbe avere la leucemia - Sportmediaset Sport Mediaset

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Le voci sulle condizioni di salute della Nara si fanno sempre più allarmanti, la moglie di Icardi è stata vista lasciare una clinica dopo un ricovero d'urgenza ...