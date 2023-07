Wanda Nara | “Ha la leucemia” | ricoverata d’urgenza in Argentina

(Di sabato 15 luglio 2023) Sempre più preoccupanti le notizie sullo stato di saluto di, la showgirl-agente moglie del calciatore Mauro Icardi. Dopo l’annuncio del ricovero in ospedale per un malore, i media argentini parlano adesso di qualcosa di più grave. Si dice chesoffra die che si stia sopponendo a dei controlli specialistici. Tutti gli aggiornamenti sulle sue condizioni., il rischioLa triste indiscrezione è stata rivelata dal giornalista e scrittore argentino Jorge Lanata, durante l’ultima puntata della trasmissione radiofonica Radio Mitre: “ha la. Faranno una puntura del midollo per diagnosticare definitivamente quel che è già pubblico, ma resta segreto” ha affermato ...

ricoverata in ospedale, paura in Argentina per la salute della showgirl, conduttrice televisiva e moglie del centravanti Mauro Icardi. Il quotidiano La Nacion prova a delineare il quadro in ...L'imprenditrice, rappresentante e soubrette argentina,, soffrirebbe di leucemia . Lo ha rivelato oggi il giornalista Jorge Lanata nel suo programma radiofonico a Radio Mitre citando tre fonti vicine alla moglie dell'ex centravanti dell'Inter, ...L'imprenditrice e soubrette argentina,, soffrirebbe di leucemia. Lo ha rivelato oggi il giornalista Jorge Lanata nel suo programma radiofonico a Radio Mitre citando tre fonti vicine alla moglie dell'ex centravanti dell'Inter, ...

Dall'Argentina, paura per Wanda Nara: ricoverata, potrebbe avere la leucemia - Sportmediaset Sport Mediaset

L’imprenditrice, rappresentante e soubrette argentina, Wanda Nara, soffrirebbe di leucemia. Lo ha rivelato ieri il giornalista Jorge Lanata nel suo programma radiofonico a Radio Mitre citando tre font ...Wanda Nara sempre molto attiva sui social e al centro dell'interesse dei suoi tantissimi fan. L'estate della conduttrice tv è appena iniziata ...