Wanda Nara ha la leucemia? Attesa la diagnosi | la sua reazione | “risultati tra 24-48 ore”

(Di sabato 15 luglio 2023) E’ arrivata come una doccia gelata, ieri, la notizia che vedrebbericoverata per via di una presunta. A svelarlo sono stati alcuni autorevoli media argentini, ma è bene ribadire come al momento non ci sia alcuna conferma ufficiale che si tratti proprio di, indeidegli esami ai quali... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

E' arrivata come una doccia gelata, ieri, la notizia che vedrebbericoverata per via di una presunta leucemia. A svelarlo sono stati alcuni autorevoli media argentini, ma è bene ribadire come al momento non ci sia alcuna conferma ufficiale che si tratti ...Giungono notizie preoccupanti dall'Argentina sullo stato di salute di, imprenditrice, procuratrice nonché moglie dell'ex attaccante dell'Inter Mauro Icardi. Stando a quanto trapelato nelle ultime ore, e in particolare a quanto riferito dal giornalista ..., showgirl, conduttrice televisiva e moglie dell'ex calciatore dell'Inter Mauro Icardi, è stata ricoverata d'urgenza in un ospedale argentino. La sua salute è motivo di preoccupazione, ...

Dall'Argentina, paura per Wanda Nara: ricoverata, potrebbe avere la leucemia - Sportmediaset Sport Mediaset

Tuttavia, stando al parere dell’ematologo Juan José Real, il dolore alla milza e l’aumento dei globuli bianchi potrebbe essere fonte di preoccupazione. Il medico ha anche spiegato che Wanda Nara si ...C'è preoccupazione riguardo la salute di Wanda Nara. L'imprenditrice e conduttrice televisiva, nonché moglie e agente di Mauro Icardi, è stata ricoverata ...