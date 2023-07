Wanda Nara avrebbe la leucemia | la notizia lanciata da autorevoli media argentini

(Di sabato 15 luglio 2023) Sono giorni delicati per. La moglie di Mauro Icardi, nonchè imprenditrice e procuratrice sportivala. La, rimbalzata presto su numerose testate giornalistiche, è stata diffusa dal giornalista argentino Jorge Lanata, durante il programma radiofonico Radio Mitre. Secondo quanto rivelato,sarebbe ricoverata da mercoledì nella clinica Los Arcos in seguito a forti dolori addominali. Le prime analisi fatte all’imprenditrice hanno rilevato un’infiammazione alla milza e un’anomalia significativa a livello di globuli bianchi. Sempre secondo alcune fonti, Mauro Icardi si troverebbe con lei e sarebbe molto angosciato. Il padre di, Andresha lasciato questa dichiarazione ai microfoni sudamericani: “Sono stati ...

, showgirl, conduttrice televisiva e moglie dell'ex calciatore dell'Inter Mauro Icardi, è stata ricoverata d'urgenza in un ospedale argentino. La sua salute è motivo di preoccupazione, ...Secondo il giornalista Jorge Lanata, conduttore di un programma radiofonico a Radio Mitre,sarebbe stata colpita da una grave malattia. La scoperta durante il ricovero in ospedale causato da forti dolori addominali. Preoccupano le condizioni di salute diche è stata ...ricoverata in ospedale, paura in Argentina per la salute della showgirl, conduttrice televisiva e moglie del centravanti Mauro Icardi. Il quotidiano La Nacion prova a delineare il quadro in ...

Dall'Argentina, paura per Wanda Nara: ricoverata, potrebbe avere la leucemia - Sportmediaset Sport Mediaset

Wanda Nara è ricoverata in ospedale da mercoledì 12 luglio 2023. L’imprenditrice, rappresentante e soubrette argentina, soffrirebbe di leucemia. Lo ha rivelato il giornalista Jorge Lanata ...Tremende le voci che arrivano dall’Argentina. Indiscrezioni che vedrebbero Wanda Nara malata, avrebbe la leucemia. Questo è quello che Jorge Lanata, conduttore del programma radiofonico Radio Mitre, h ...