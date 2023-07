Vulpitta in finale anche a Wimbledon | settimo italiano in doppio junior

(Di sabato 15 luglio 2023) SecondaSlam consecutiva per Lorenzo. Dopo il cammino al Roland Garros vissuto con Lorenzo Sciahbasi, il romano ha una seconda chance adi conquistare un titolo Slam in ...

è il settimo italiano innel doppio junior a Wimbledon. Prima di lui ci erano arrivati Diego Nargiso e Eugenio Rossi, sconfitti nel 1987; Daniele Bracciali, campione nel 1996 insieme ...L'ultimo ostacolo trae ladi doppio è r appresentato dalla coppia numero 2 del seeding composta dal brasiliano Joao Fonseca e dal boliviano Juan Carlos Prado Angelo . Ostacolo non ...Attualmente è il numero 1124 del ranking ATP nel singolare e 1051 in quello di doppio, recentemente è arrivato in, in coppia con Gabriele, al Roland Garros Juniores di doppio. Ci ...

Wimbledon Junior: Vulpitta a caccia della finale di doppio maschile, Urgesi di quella femminile Ubitennis

Seconda finale Slam consecutiva per Lorenzo Vulpitta. Dopo il cammino al Roland Garros vissuto con Lorenzo Sciahbasi, il romano ha una seconda ...Vivi con noi la finale femminile tra Ons Jabeur e Marketa Vondrousova. In palio il piatto più prestigioso del tennis ...