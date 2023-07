Vondrousova scrive la storia a Wimbledon | altra delusione per un’inconsolabile Jabeur

Leggi su sportface

(Di sabato 15 luglio 2023) Dodici mesi fa aveva il braccio ingessato per un intervento chirurgico al polso, oggi battesul Centrale die vince il suo primo slam. Questa è la favola di Marketa, che ha conquistato il primo Major della sua carriera nella maniera più dolce e inaspettata che potesse esserci. Non solo perché è la prima tennista dell’Era Open ad esserci riuscita sui prati di Church Road senza essere testa di serie, ma anche per il suo cammino che l’ha vista andare davvero vicina all’eliminazione. Basti pensare che nel match di quarti di finale era sotto 4-1 40-30 nel terzo set contro Pegula; a quanto pare, però, il destino aveva altri piani per lei. Dopo le due amare sconfitte nel 2019 e nel 2021, rispettivamente in finale al Roland Garros e ai Giochi Olimpici, finalmente la tennista ceca ha conquistato il primo titolo ...