Vondrousova regina a Wimbledon | Jabeur piegata in finale

(Di sabato 15 luglio 2023) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Marketaè ladella 136esima edizione dei Championships. La tennista mancina della Repubblica Ceca ha vinto infatti il singolare femminile di, terza prova stagionale del Grande Slam andata in scena sui campi in erba dell'All England Club di Londra. La 24enne nata a Sokolov, numero 42 del ranking internazionale, ha battuto inla tunisina Ons, numero 6 del mondo e del seeding, col punteggio di 6-4 6-4. Per la, che in carriera ha patito diversi infortuni, è il primo successo in un Major, soltanto il secondo a livello internazionale (non vinceva un titolo Wta dal 2017, quando trionfò a Bienne). La giocatrice della Repubblica Ceca, in precedenza, era giunta all'ultimo atto soltanto in una occasione a ...