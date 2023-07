Vondrousova regina a Wimbledon | Jabeur piegata in finale

Marketaè la nuovadi Wimbledon. In finale, la tennista ceca, attualmente n. 42 della Wta, ha battuto in due set con il punteggio di 6 - 4, 6 - 4 Ons Jabeur, n. 6 del ranking. La tunisina ...E' Marketala nuovadi Wimbledon, terzo Slam stagionale che si è concluso sull'erba dell'All England Club di Londra. In finale la 24enne mancina di Sokolov , n.42 WTA, ha battuto 64 64, in ...Wimbledon -è la nuova: battuta Jabeur Un traguardo inimmaginabile pochi anni fa. Dopo aver raggiunto la prima finale Slam al Roland Garros nel 2019, infatti,è stata ...

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Marketa Vondrousova è la regina della 136esima edizione dei Championships. La tennista mancina della Repubblica Ceca ha vinto infatti il singolare femminile di Wimbl ...E’ Marketa Vondrousova la nuova regina di Wimbledon, terzo Slam stagionale che si è concluso sull’erba dell’All England Club di Londra. In ...