Volpato | «Debutto speciale contro l’Inter | la squadra di mio nonno!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 15 luglio 2023) Il giovane, acquistato dal Sassuolo, nel corso della presentazione sui canali ufficiali neroverdi ha raccontato il suoin Serie A– Cristianha un caro ricordo legato al: «Il miocon la Roma è stato un po’perché eraladi mio nonno:. Non mi aspettavo di entrare, mancavo solo 3?. Mi stavo riscaldando ancora e il mister mi ha chiamato. Non sentivo bene perché c’era troppo rumore, poi ho capito che ce l’aveva con me. Mi ricordo quel momento in cui sono entrato, mi guardavano tutti i tifosi e lo stadio. Mi sembrava di essere alla Play Station». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter ...